Iraq: forze sicurezza, distrutti obiettivi Stato islamico a Diyala, Salah al Din e Kirkuk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'artiglieria irachena ha "distrutto" alcuni nascondigli e siti strategici attribuiti allo Stato islamico (Is) nell'ambito dell'operazione "Waad al Haq" (“Promessa di verità”) nei settori operativi di Diyala, Salah al Din e Kirkuk, in Iraq. Lo ha reso noto l'ufficio stampa delle forze di sicurezza irachene in un comunicato ufficiale, precisando che gli attacchi sono stati mirati e condotti "con informazioni di intelligence accurate", sotto la supervisione del Comando operativo congiunto iracheno. Secondo le informazioni preliminari, questi attacchi hanno portato risultati "fruttuosi" nel "paralizzare i movimenti" dei miliziani dell'Is e nel "distruggere i loro nascondigli", si legge nella nota. Al momento, non sono disponibili informazioni più precise su eventuali vittime o feriti. Lo Stato islamico in Iraq è stato ufficialmente sconfitto nel dicembre 2017, secondo quanto annunciato allora dal governo iracheno, ma continua a rappresentare ancora una minaccia alla sicurezza del Paese soprattutto nel cosiddetto “Triangolo della morte”, che include le province di Diyala, Salah al Din e Kirkuk, nonché nelle zone rurali e nelle aree montuose situate tra la periferia settentrionale di Baghdad e la regione autonoma del Kurdistan. (Irb)