Sardegna: Consiglio comunale di Sassari celebra Giorno della Memoria

- Venerdì 26 gennaio, alle 9.30, nella sede di Palazzo Ducale, il Consiglio comunale si riunirà per celebrare il Giorno della Memoria. La seduta sarà trasmessa in streaming e successivamente la registrazione sarà caricata sul sito www.comune.sassari.it per consentire a chiunque di assistere. Anche per il 2024 l’Assemblea civica, in seduta solenne, ricorderà la liberazione del campo di concentramento di Auschwitz avvenuta il 27 gennaio 1945, per commemorare le vittime dell’Olocausto, il valore del loro sacrificio e tenere viva la memoria del ricordo dello stermino, perché coltivare la memoria è un dovere morale e civile per costruire un mondo fondato sui principi di libertà e democrazia. I lavori inizieranno con gli interventi del presidente del Consiglio Maurilio Murru, del sindaco Nanni Campus e del prefetto Grazia La Fauci. (segue) (Rsc)