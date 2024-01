© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un autobus è stato danneggiato mentre transitava in via Candoni, a Roma. È successo ieri pomeriggio, intorno alle ore 16, quando un sasso è stato lanciato contro il vetro laterale destro del mezzo della linea 771. Non ci sono stati feriti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia Roma Eur, che sta indagando sulla vicenda. (Rer)