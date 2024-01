Francia: il tasso di disoccupazione aumenta dello 0,2 per cento nel quarto trimestre 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel quarto trimestre del 2023 in Francia il numero di disoccupati iscritti nella categoria A, senza nessuna attività, è aumentato dello 0,2 per cento, per un totale di 3,03 milioni di persone. Lo ha reso noto il ministero del Lavoro. Se si includono anche gli iscritti nella categoria B (con un massimo di 78 ore di lavoro al mese) e nella categoria C (con un minimo di 78 ore di lavoro), il dato negli ultimi tre mesi del 2023 arriva a 5,40 milioni. (Frp)