Ucraina: inviato russo presso Osce, rimaniamo aperti al dialogo per ridurre le tensioni

- La Russia è sempre stata aperta ad un processo politico-diplomatico per ridurre le tensioni in Ucraina. Lo ha affermato Aleksandr Lukashevich, il rappresentante permanente della Federazione Russa presso l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) a Vienna. "Siamo sempre stati preparati per un processo politico-diplomatico che non si baserebbe su alcune 'formule' irrealistiche sotto forma di ultimatum occidentali al nostro Paese, ma si baserebbe invece sull'eliminazione delle cause della tragica situazione che si è sviluppata a seguito del colpo di Stato a Kiev nel febbraio 2014", ha detto Lukashevich in una riunione speciale del Consiglio permanente dell'Osce. Secondo il diplomatico russo, oggi questo dialogo "dovrebbe certamente mirare a garantire la cessazione dell'uso dell'Ucraina e degli ucraini come strumento dei Paesi della Nato nella lotta contro la Russia". Lukashevich ha sottolineato che l'accordo dovrebbe escludere la possibilità di avviare il conflitto di nuovo. "Finora, questo atteggiamento di Mosca non incontra la reciproca disponibilità costruttiva degli avversari. L'operazione speciale russa continuerà in piena conformità con l'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite fino alla completa eliminazione delle minacce esistenti", ha concluso il diplomatico. (Rum)