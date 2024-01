Israele-Italia: Tajani, con omologo Katz concordato rafforzamento iniziative umanitarie congiunte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il ministro degli Esteri israeliano, Israel Katz, abbiamo concordato di rafforzare iniziative umanitarie congiunte. Così su X (ex Twitter) il titolare della Farnesina, Antonio Tajani, che oggi si trova in visita in Israele. "L'Italia è in prima fila nell’assistenza alla popolazione palestinese. Pronti a curare in Italia 100 bambini di Gaza. Emozionante incontro con familiari ostaggi israeliani", si legge nel messaggio. (Res)