Lavoro: servizi di orientamento e formazione, nuova sede di "Porta Futuro Lazio" a Velletri

- Sarà ufficialmente inaugurata domani alle ore 16 la nuova sede di "Porta Futuro Lazio" presso Villa Bernabei a Velletri. La struttura, realizzata grazie alla collaborazione tra Disco, Regione Lazio e Comune di Velletri, rappresenta l'undicesimo polo di crescita professionale e occupazionale nell'ambito regionale. Porta Futuro Lazio è un progetto pubblico e gratuito della Regione Lazio, in collaborazione con gli Atenei, volto a offrire a tutti l'opportunità di sviluppo professionale attraverso servizi di orientamento e formazione, al fine di posizionarsi con successo sul mercato del lavoro. La nuova sede di Velletri mira a promuovere lo sviluppo professionale e l'occupazione in un territorio baricentrico nella zona dei Castelli romani, sostenendo la crescita economica e occupazionale. Gli utenti potranno beneficiare di servizi come l'orientamento professionale, universitario e il bilancio delle competenze, grazie alle partnership con gli atenei pubblici e ai professionisti operanti all'interno di Porta Futuro. E' quanto si legge in una nota della Regione Lazio. All'inaugurazione saranno presenti numerose figure istituzionali, tra cui il sindaco di Velletri, Ascanio Cascella, il Sub Commissario di Disco Lazio, Claudia Caporusso, il commissario straordinario di Disco Lazio, Giorgio Ciardi, e l'assessore al Bilancio della Regione Lazio, Giancarlo Righini.(Com)