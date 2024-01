Germania: sondaggio, Afd prima in Sassonia con il 35 per cento dei consensi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito di estrema destra Alternativa per la Germania (Afd) è la prima forza politica in Sassonia con il 35 per cento dei consensi. È il risultato di un sondaggio dell'emittente radiotelevisiva “Mdr”, secondo cui il secondo partito nel Land della Germania orientale è l'Unione cristiano-democratica (Cdu) al 30 per cento. Segue all'8 per cento la formazione di estrema sinistra Alleanza Sahra Wagenknecht - Per la ragione e la giustizia (Bsw). Il Partito socialdemocratico tedesco (Spd) e i Verdi sono a pari merito al 7 per cento, mentre La Sinistra si ferma al 4 per cento. I post-comunisti non supererebbero quindi la soglia di sbarramento del 5 per cento per l'accesso al parlamento di Dresda. Il Partito liberaldemocratico (Fdp) mancò tale obiettivo alle ultime elezioni in Sassonia, nel 2019, e pertanto vede le preferenze conteggiate tra quelle delle altre formazioni, che complessivamente toccano il 9 per cento. Nel Land, dove si tornerà a votare per il rinnovo dell'assemblea legislativa a settembre, Afd è valutata dall'apparato di sicurezza come accertato gruppo di estrema destra. A livello nazionale, il partito di opposizione al Bundestag viene classificato come sospetta organizzazione estremista di destra dall'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), l'agenzia di intelligence interna tedesca. (Geb)