Ucraina: commissario Ue Varhelyi, continua la preparazione del quadro negoziale di adesione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La preparazione della bozza per il quadro negoziale dell’adesione dell'Ucraina all’Ue sta continuando. Lo ha dichiarato il commissario europeo per il Vicinato e l'Allargamento, Oliver Varhelyi, tramite un messaggio pubblicato su X a seguito dell'incontro avuto con la vicepremier ucraina, Olga Stefanishyna. "Ho discusso il processo di adesione all'Ue con la vicepremier Olga Stefanishyna e abbiamo esaminato lo stato di avanzamento" dell'attuazione delle riforme in sospeso. "La preparazione della bozza del quadro negoziale sta procedendo", ha aggiunto Varhelyi nel messaggio. (Beb)