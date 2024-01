Cina: vicepremier Ding, pronti a cooperare con Banca mondiale su problematiche internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è pronta a collaborare con la Banca Mondiale per rivestire "un ruolo attivo" nella risposta alle problematiche globali. Lo ha detto il vicepremier cinese, Ding Xuexiang, al termine di un colloquio avuto oggi, 25 gennaio, con una delegazione di direttori esecutivi della Banca mondiale a Pechino. Stando al resoconto pubblicato dall'agenzia di stampa statale "Xinhua", Ding ha ribadito la propensione del suo Paese a cooperare con l'istituzione internazionale per promuovere lo sviluppo sostenibile, rafforzare la risposta al cambiamento climatico e ridurre la povertà a livello globale. In merito alle future prospettive economiche della Cina, il vicepremier ha ribadito che il governo continuerà ad ottimizzare il contesto imprenditoriale e che agevolerà gli investimenti da parte delle imprese straniere.(Cip)