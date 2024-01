Montenegro: dati preliminari Istituto statistica, nel Paese vivono 633.158 abitanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli abitanti del Montenegro sono attualmente 633.158, circa ottomila (il due per cento) in più rispetto al 2010, quanto ne erano state registrate 625.266. Sono i risultati preliminari pubblicati dall'Istituto di statistica (Monstat) dopo il censimento del dicembre scorso, in cui sono state registrate 217.441 famiglie e 396.873 abitazioni. La maggior parte degli abitanti è concentrata nelle città di Podgorica e Niksic.(Seb)