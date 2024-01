Cultura: Carabinieri Tpc, consegnati 14 pregiati reperti archeologici al museo di Adria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella mattina odierna presso il Museo archeologico nazionale di Adria (RO), il comandante del nucleo Carabinieri Tutela patrimonio culturale di Venezia, Emanuele Meleleo, ha consegnato alla direttrice del museo, Alberta Facchi, 14 pregiate ceramiche archeologiche. L’evento – riferisce una nota – si è svolto alla presenza del prefetto di Rovigo Clemente Di Nuzzo, del sindaco di Adria Massimo Burbujani, del direttore regionale Musei del Veneto Daniele Ferrara, del Comandante provinciale Carabinieri di Rovigo Col. Edoardo Campora, di funzionari del ministero della Cultura e scolaresche del circondario. I reperti sono rappresentativi di diverse classi ceramiche riferibili a corredi funerari e coprono un arco temporale che va dal VII al IV sec. a.C. Si distingue un primo nucleo più numeroso esemplificativo della produzione dell’Etruria, uno più piccolo di produzione apula, daunia, messapica. Vi è, ad esempio, un pregiatissimo calice a cariatidi in bucchero, di cui i primi esemplari compaiono a Caere attorno al 630 a.C., verosimilmente dietro un’influenza diretta di modelli orientali, per poi diffondersi in tutta l’Etruria meridionale, con segnalazioni anche nel Lazio e in Campania meridionale, e sporadiche presenze nell’Etruria interna, a Orvieto. Il suo utilizzo come vaso potorio sembra poco probabile, mentre la funzione più verosimile parrebbe essere stata quella di strumento da illuminazione e/o brucia-profumi. Si è inoltre ipotizzato un uso di tali manufatti come contenitori per liquidi destinati alle cerimonie di lustratio. Una bellissima anfora in bucchero è rappresentativa della cosiddetta Bandhenkelamphora ad anse piatte, prodotta con continuità tra gli inizi del VII e la fine del VI secolo a.C. (segue) (Com)