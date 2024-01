Cultura: Carabinieri Tpc, consegnati 14 pregiati reperti archeologici al museo di Adria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La diffusione di queste anfore si concentra principalmente in Etruria meridionale, nell’agro falisco, in Lazio e Campania. La decorazione che insiste sul ventre si caratterizza per la presenza di un registro centrale con decoro inciso figurato, costituito da un felino, un cervo e un capro gradienti verso sinistra, tutti raffigurati secondo schemi iconografici ben attestati nell’arte etrusca tra la fine del VII e gli inizi del VI secolo a.C., su influenza della ceramica rodia e corinzia. Le indagini, dirette dalla Procura della Repubblica di Trieste, sono state avviate dal Nucleo Cc Tpc di Venezia nel settembre 2021, su segnalazione di uno studioso veneziano, quando i beni venivano posti in vendita nel triestino da un esercizio commerciale di settore. Sono state svolte perquisizioni locali e sequestri nelle province di Trieste e Bolzano. Durante il corso delle indagini, i militari del Nucleo Cc Tpc di Venezia si sono avvalsi di esami tecnici e storico-artistici effettuati dai funzionari archeologi della Soprintendenza Abap per il comune di Venezia e Laguna, che collabora strutturalmente con il Nucleo Cc Tpc di Venezia. Tali analisi hanno accertato che i beni provenissero da contesti archeologici italiani. In particolare, gli accertamenti condotti dai Carabinieri Tpc di Venezia hanno permesso di appurare che i reperti archeologici in questione, oggetto di varie alienazioni che hanno interessato anche l’estero, non erano all’origine accompagnati dalla necessaria documentazione attestante la legittima proprietà. (segue) (Com)