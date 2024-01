Cultura: Carabinieri Tpc, consegnati 14 pregiati reperti archeologici al museo di Adria (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La normativa vigente, infatti, prevede sui beni archeologici provenienti certamente o presumibilmente dal territorio italiano una presunzione di appartenenza allo Stato. Il privato che intenda rivendicare la proprietà di reperti archeologici è tenuto a fornire la prova che gli stessi gli siano stati assegnati dallo Stato in premio per ritrovamento fortuito, oppure che gli siano stati ceduti sempre dallo Stato a titolo d’indennizzo, per l’occupazione d’immobili, o infine che ne dimostri il possesso in data anteriore all’entrata in vigore della Legge n. 364 del 20 giugno 1909. Oltre al recupero dei beni descritti, le indagini hanno portato alla denuncia di quattro persone per ricettazione di beni culturali. Il recupero di reperti archeologici facenti parte del patrimonio culturale dello Stato rappresenta una delle direttrici investigative che il Nucleo Cc Tpc di Venezia persegue, attraverso costanti verifiche presso gli esercizi commerciali di settore, mediante l’attenta raccolta di segnalazioni da parte di studiosi e appassionati, grazie alla collaborazione degli uffici centrali e periferici del Mic. La restituzione al patrimonio pubblico di questi beni, testimonianze materiali aventi valore di civiltà, riporta alla fruizione collettiva oggetti che narrano la storia di territori e di comunità. (Com)