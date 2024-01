Ucraina: ministro Energia, quest’anno inizierà la costruzione di quattro reattori nucleari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina inizierà la costruzione di quattro nuovi reattori nucleari per compensare la capacità del settore energetico perduta a causa della guerra. Lo ha reso noto il ministro dell'Energia ucraino, Herman Halushenko, citato dall'agenzia di stampa "Rbc Ucraina". L'esponente del governo ha spiegato che due reattori saranno costruiti sulla base di attrezzature di produzione russa importate dalla Bulgaria, mentre altri due useranno le tecnologie dell'azienda statunitense Westinghouse. Halushenko ha aggiunto che tutti e quattro i reattori saranno costruiti nella centrale nucleare di Khmelnitsky, in Ucraina occidentale. "Penso che in estate o in autunno inizieremo a costruire", ha aggiunto il ministro. (Kiu)