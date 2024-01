Regno Unito-Ghana: British Museum restituirà temporaneamente reperti rubati durante epoca coloniale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il British Museum restituirà temporaneamente al Ghana dei reperti rubati al popolo Ashanti durante l'epoca coloniale. Lo riporta il quotidiano "The Telegraph". L'accordo per restituire i manufatti saccheggiati al museo del paese dell'Africa occidentale faceva parte di un accordo a lungo termine concordato dopo le pressioni di Osei Tutu II, il leader ghanese che partecipò all'incoronazione di re Carlo, si legge nell'articolo del quotidiano britannico. Nell'ambito dell'accordo, il British Museum donerà 15 manufatti per tre anni e il Victoria and Albert Museum (anch'esso coinvolto nell'intesa) - 17 oggetti per tre anni, ma con la possibilità di una proroga indefinita. I manufatti saranno esposti al Museo del Palazzo Manhyia a Kumasi. La direzione del museo spera che l'accordo innovativo, siglato in collaborazione con il Victoria and Albert Museum, possa servire da modello per risolvere le controversie sul rimpatrio e offrire un modo per risolvere la lunga disputa sui marmi del Partenone, scrive il "Telegraph" citando fonti del British Museum. (Rel)