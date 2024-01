Angola-Usa: Blinken a Luanda, previsto incontro con presidente Lourenco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, è arrivato a Luanda, in Angola, per l'ultima tappa del suo tour africano di cinque giorni che lo ha già visto a Capo Verde, Costa d'Avorio e Nigeria. Nella capitale angolana, fa sapere il dipartimento di Stato in una nota, Blinken incontrerà il presidente Joao Lourenco e il ministro degli Esteri, Tete Antonio, per discutere delle relazioni bilaterali Usa-Angola e degli impegni assunti durante il vertice dei leader Usa-Africa del dicembre 2022 su aree chiave quali il clima, la sicurezza alimentare, la cooperazione sanitaria globale, l’impegno economico e il commercio. Il segretario discuterà anche di come far avanzare i partenariati basati su valori condivisi che promuovono il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, rafforzano la sicurezza reciproca ed esemplificano lo stato di diritto.(Res)