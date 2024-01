Tunisia: avvocato Sonia Dahmani resta in libertà vigilata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giudice istruttore del tribunale di prima istanza di Tunisi ha deciso ieri di mantenere in libertà vigilata l'avvocato Sonia Dahmani. L'emittente locale "Mosaique fm" precisa che Dahmani è comparsa ieri mattina davanti al gip, dopo che il Comitato generale delle carceri e degli istituti di rieducazione l’aveva denunciate per alcune sue dichiarazioni "mendaci" circa lo stato delle carceri tunisine. Sonia Dahmani, 54 anni, in una intervista alla radio privata "Ifm", il giorno dopo la fuga di cinque terroristi dal carcere di massima sicurezza di Mornaguia, aveva criticato le condizioni degli istituti penitenziari tunisini. (Tut)