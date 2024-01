Ia: Bonomi (Confindustria), ha potenziale immenso ma va governata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per noi imprenditori, i cambiamenti rappresentano il motore propulsore dello sviluppo. L’Intelligenza artificiale “è una tecnologia rivoluzionaria con un potenziale immenso capace ad affrontare sfide complesse ma come ogni cambiamento va governato, non subito”. Lo ha dichiarato il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, in un videomessaggio in occasione dell’evento “Digitale per crescere. Innovazione, crescita, trasformazione”, organizzato da Anitec-Assinform. “L’Intelligenza artificiale può ridurre o inasprire le disuguaglianze, ecco perché servono regole sulle sue applicazioni, scongiurando l’effetto far west”, ha sottolineato Bonomi, che ha aggiunto: “È molto importante lavorare a una regolamentazione a livello europeo. L’Europa non deve farsi trovare impreparata, né assumere un atteggiamento miope o dirigista, come abbiamo visto nella transizione ambientale”. (Rin)