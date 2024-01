Europee: Bonomi (Confindustria), punto di non ritorno, 2024 cruciale per destino Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È un anno cruciale per il destino dell’Europa: “le elezioni di giugno segneranno uno spartiacque importante, sarà un punto di non ritorno”. Lo ha dichiarato il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, in un videomessaggio in occasione dell’evento “Digitale per crescere. Innovazione, crescita, trasformazione”, organizzato da Anitec-Assinform. “Serve un’Industrial Act dopo le elezioni, c’è bisogno di un’Europa solida e autorevole nel mondo”, ha aggiunto. (Rin)