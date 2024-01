Israele: milizie sciite irachene rivendicano presunto attacco contro porto di Ashdod

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Resistenza islamica in Iraq, coalizione che riunisce i gruppi armati iracheni sostenuti dall'Iran, ha rivendicato la responsabilità di un presunto attacco con drone contro il porto di Ashdod, nel sud di Israele. In una nota ufficiale, la coalizione filo-iraniana ha spiegato che l'attacco è avvenuto "a sostegno del popolo di Gaza e in risposta ai massacri commessi dall'entità usurpatrice (Israele) contro i civili palestinesi". Al momento, non è possibile verificare la veridicità della dichiarazione e non sono state diffuse notizie ufficiali da parte israeliana a proposito del presunto attacco. (Irb)