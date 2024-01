Spagna: ministra Difesa, entro 2029 raggiungeremo obiettivo spese militari a 2 per cento Pil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo intende raggiungere l'1,3 per cento del Pil per gli investimenti nella difesa entro il 2024, con l'obiettivo di toccare il 2 per cento concordato con i partner della Nato per il 2029. Lo ha annunciato la ministra della Difesa, Margarita Robles, nel suo intervento al Congresso dei deputati dove ha tracciato le linee guida del suo dicastero per la legislatura. A questo proposito, Robles ha sottolineato che l'impegno dell'esecutivo di Pedro Sanchez per gli investimenti nella difesa è stato dimostrato con un aumento dallo 0,9 per cento del Pil nel 2018 all'1,2 per cento nel 2023. Robles ha sostenuto che l'aumento del bilancio della difesa è vantaggioso in due modi. Il primo è quello di soddisfare le esigenze operative di modernizzazione delle Forze armate, di adempimento degli obblighi e di miglioramento della vita del personale. Ma costituisce anche un attore "dinamizzante" per l'economia nazionale sostenendo l'industria e generando occupazione altamente qualificata. Per quanto riguarda le altre questioni, il ministro ha garantito che, nei prossimi quattro anni, il suo dicastero lavorerà per rafforzare la posizione della Spagna nel sistema di sicurezza internazionale, attraverso una "leadership attiva" nell'Unione Europea. (Spm)