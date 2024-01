Mar Rosso: Bonomi (Confindustria), prospettive incerte per export italiano nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le difficoltà di transito nel canale del Mar Rosso “rendono incerte le prospettive per l’export italiano nel 2024”. Lo ha dichiarato il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, in un videomessaggio in occasione dell’evento “Digitale per crescere. Innovazione, crescita, trasformazione”, organizzato da Anitec-Assinform. “Più la crisi sarà lunga, maggiori saranno gli effetti negativi sul commercio estero. Per non parlare delle possibili ricadute sulle nostre produzioni”, ha sottolineato Bonomi, che ha aggiunto: “Questo 2024 si apre nell’incertezza: una guerra dentro l’Europa stessa che anche se sembra essere dimenticata, continua incessantemente; una crisi in Medio Oriente con conseguenze umanitarie drammatiche e dai risvolti economici imprevedibili. Una situazione di instabilità, che è da sempre la più acerrima nemica della crescita e degli investimenti”. (Rin)