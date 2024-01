India: presidente Macron accolto a Jaipur da ministro Esteri Jaishankar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Francia, Emmanuel Macron, è stato accolto al suo arrivo a Jaipur dal ministro degli Esteri dell’India, Subrahmanyam Jaishankar, dal governatore dello Stato del Rajasthan, Kalraj Mishra, e dal capo del governo statale, Bhajan Lal Sharma. Lo riferisce il ministero degli Esteri indiano sul social network X. Il presidente francese è stato invitato dal primo ministro Narendra Modi a partecipare come ospite d’onore alla 75ma Festa della Repubblica indiana. I due leader si incontreranno più tardi e visiteranno insieme alcuni luoghi storici della città, tra cui l’osservatorio astronomico Jantar Mantar, Patrimonio Unesco dell’umanità, e l’Hawa Mahal o Palazzo dei venti, per poi spostarsi a Nuova Delhi per le celebrazioni di domani. L’India e la Francia festeggiano quest’anno il 25mo anniversario del partenariato strategico. Modi è stato a Parigi come ospite d’onore alla parata del 14 luglio scorso, in occasione della festa nazionale che cade nel giorno della presa della Bastiglia. Macron è stato in India l’ultima volta a settembre in occasione del vertice del G20.(Inn)