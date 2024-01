Niger: Blinken, pronti a revoca sanzioni se Paese tornerà sulla via della democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono pronti a revocare le sanzioni al Niger se il Paese tornerà sulla via dell’ordine costituzionale e della democrazia. Lo ha detto il segretario di Stato Usa Antony Blinken in un'intervista concessa a Lagos, in Nigeria, alla rivista "Jeune Afrique" e alla versione anglofona del gruppo "The Africa Report" a margine del suo tour in Africa. "Siamo pronti a ripristinare i programmi che abbiamo condiviso contro il terrorismo, per la sicurezza. Tutto dipende dai passi concreti che prenderanno i golpisti. Ho qualche speranza che possano andare in una direzione migliore, ma non vedo l'evoluzione verso un nuovo ordine o una nuova configurazione di Stati", ha aggiunto Blinken, che si è detto preoccupato per gli sviluppi a cui abbiamo assistito in Mali, in Burkina Faso e, più recentemente, in Niger. "Esiste un calendario per il ritorno al governo civile per i primi due, il che è molto importante per noi e che ritengo cruciale anche per i paesi della regione. Quindi, questo è ciò che vogliamo vedere", ha detto. (segue) (Res)