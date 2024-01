Niger: Blinken, pronti a revoca sanzioni se Paese tornerà sulla via della democrazia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A questo proposito, ha proseguito Blinken, "il ruolo della Cedeao (Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale) è principalmente quello di cercare di convincere i golpisti a ritornare all’ordine costituzionale entro un arco di tempo molto chiaro e limitato. Credo che sia essenziale", ha proseguito Blinken. "Lo abbiamo visto in Mali, in Burkina Faso. Quando loro, e altri, fanno appello a forze esterne come Wagner, per esempio, per cercare di affrontare il problema della sicurezza, cosa vediamo? Vediamo che i problemi diventano ancora più seri, più difficili: violenza, estremismo, terrorismo negli Stati che hanno chiesto l'aiuto di Wagner. Sono in aumento, non in diminuzione. E ovviamente lo sfruttamento delle risorse, lo sfruttamento delle persone. Lo vediamo anche noi. Quindi non è la risposta, e lo sappiamo. La risposta è un ritorno all’ordine costituzionale, alla democrazia, ma anche a governi che ascoltino e rispondano ai bisogni delle persone", ha concluso. (Res)