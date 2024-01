Gaza: Kuwait presiederà commissione Lega araba per fermare operazioni militari Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kuwait presiederà la cosiddetta Commissione araba ad interim, che avrà il compito di perseguire tutte le misure volte a fermare "l'aggressione israeliana contro il popolo palestinese". Lo ha riferito ieri il sito d'informazione "Kuwait 24", secondo cui la Commissione è stata istituita in seguito a una decisione adottata durante la riunione straordinaria della Lega degli Stati arabi a livello di rappresentanti permanenti. La scelta di nominare il Paese del Golfo come presidente della Commissione "riflette l'apprezzamento arabo per il ruolo del Kuwait nel sostenere il popolo palestinese e la sua giusta causa", ha dichiarato l'ambasciatore Talal al Mutairi, rappresentante permanente del Paese presso la Lega araba, spiegando che "i compiti della Commissione includono la preparazione di una lista con le misure economiche, legali, politiche e diplomatiche che gli Stati arabi potrebbero adottare per fermare l'aggressione e proteggere immediatamente i civili palestinesi, oltre a prevenire lo spostamento forzato del popolo palestinese e lo sterminio della causa palestinese". (Res)