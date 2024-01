Salute: Gasparri (FI) su Careggi, obiettivo è tutelare bambini e famiglie con procedure corrette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- La vicenda dell'ospedale di Careggi "è nata da un'inchiesta giornalistica. Dopo essere venuto a conoscenza che le procedure dell'ospedale di Firenze potrebbero non essere adeguate, ho presentato una interrogazione al ministro della Salute, Orazio Schillaci. Quello che ho chiesto è se questo processo venga assistito da un personale specializzato e, soprattutto, da psicoterapeuti per l'infanzia, visto che parliamo di bambini di dieci o undici anni, a cui viene somministrata la triptorelina, che sostanzialmente blocca la pubertà. Dobbiamo vedere se questo farmaco viene somministrato secondo le regole dell'Aifa e secondo il parere del Comitato nazionale bioetico". Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, a "Mattino Cinque" su Canale5. "Ha fatto bene quindi il ministero della Salute a disporre questa ispezione grazie alla quale apprendo che tra quindici giorni avremo una risposta. L'obiettivo non è vietare questo processo ma tutelare i bambini e le loro famiglie con procedure corrette. Chi parla di atteggiamenti persecutori del governo dice un falso e chi contesta, per ragioni ideologiche, un modo corretto di agire fa solo uno show politico", ha concluso. (Rin)