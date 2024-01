Migranti: Sala, servono hub accoglienza, ma siamo ancora indietro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo fronteggiare un fenomeno a cui non eravamo preparati come quello dei minori stranieri non accompagnati, ne abbiamo parlato ieri a Roma con il ministro Piantedosi e io ho chiesto di lavorare insieme, ma senza un hub di prima accoglienza é difficile fronteggiare questo fenomeno". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine dell'apertura dei lavori del Forum del Welfare, in corso a Milano, rispondendo a chi gli ha chiesto in merito alle strategie di Welfare dell'amministrazione. Il sindaco ha ricordato che a bilancio "abbiamo aggiunto una cifra significativa di circa 30 milioni, per intercettare i nuovi bisogni visto che il disagio aumenta sempre di più", sottolineando l'esigenza di "lavorare molto sul disagio psichico che è in grande aumento". Ritornando alla questione dei minori non accompagnati, Sala ha spiegato che, secondo lui, "se noi mettiamo questi ragazzi nelle nostre strutture rischiano di stare con adulti che fanno un certo tipo di vita solitaria da tanti anni, e non possono trarre un esempio positivo. Sono ragazzi che possono ancora essere recuperati". Però, a chi gli ha chiesto se ci fossero ipotesi su dove poter realizzare gli hub, Sala ha risposto che "purtroppo siamo ancora indietro, anche lo Stato è indietro". "Sono 22 mila i minori stranieri non accompagnati che ci sono in Italia, ma oggi non c’è praticamente nulla", ha concluso. (Rem)