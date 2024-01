Libia: inviato Onu Bathily e ambasciatore Regno Unito discutono ultimi sviluppi politici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite in Libia, Abdoulaye Bathily, ha incontrato oggi l'ambasciatore del Regno Unito a Tripoli, Martin Longden, per discutere degli ultimi sviluppi sulla scena politica del Paese. Lo ha reso noto lo stesso Bathily su X (ex Twitter). Durante l’incontro, le due parti hanno sottolineato il ruolo cruciale che la comunità internazionale può svolgere nel facilitare il dialogo e creare consenso tra gli attori libici, consentendo loro “di uscire dallo stallo politico stabilendo un percorso chiaro verso elezioni credibili”. (Lit)