Economia: Bonomi (Confindustria), nuovi rischi nel 2024

- È un inizio 2024 che presenta nuovi rischi per l’economia. Lo ha dichiarato il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, in un videomessaggio in occasione dell’evento “Digitale per crescere. Innovazione, crescita, trasformazione”, organizzato da Anitec-Assinform. “Sono ripartiti i servizi ma l’industria resta debole. Grava l’incognita della politica della Bce sui tassi. L’inflazione ha iniziato la sua discesa da tempo. È un quadro che non giustifica un ulteriore ritocco dei tassi e che rappresenta un’autentica ipoteca sulle prospettive di crescita. Le difficoltà non ci hanno mai spaventato e la forza di questo Paese è la sua impresa”, ha aggiunto. (Rin)