Energia: luci spente in ambasciata Svizzera a Roma il 16 febbraio per Giornata del risparmio

- Il 16 febbraio l'ambasciata Svizzera in Italia spegnerà le sue luci in occasione della Gionata nazionale del risparmio energetico Mi illumino di Meno. Lo ha annunciato l'ambasciatrice Svizzera in Italia, Monika Schmutz Kirgoz, nel corso dell'inaugurazione della nuova area giochi e fitness del Parco Allievo, nel quartiere Trionfale di Roma dove sono stati messi a dimora 10 alberi regalati dall'ambasciata Svizzera in Italia. "Stiamo facendo tutte le verifiche per poter aderire a questa bellissima iniziativa perché per quanto riguarda l'ambiente noi ci siamo con grande piacere", ha spiegato Schmutz Kirgoz. (Rer)