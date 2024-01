Russia: “Rbc”, Servizio sicurezza ucraino responsabile dell'attacco contro raffineria a Tuapse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Servizio di sicurezza ucraino (Sbu) è il responsabile dell’attacco lanciato oggi contro la raffineria di petrolio situata a Tuapse, in Russia, dove si è verificato un incendio. Lo ha riferito l'agenzia di stampa "Rbc", citando proprie una propria fonte, precisando che lo Sbu ha fatto uso di droni. "Lo Sbu continua ad attaccare obiettivi che non sono solo importanti per l'economia russa, ma anche per le truppe nemiche. Ci saranno molte sorprese, il lavoro continua", ha affermato la fonte di “Rbc”. (Kiu)