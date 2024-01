Spagna-Ecuador: Sanchez trasmette a Noboa volontà di approfondire relazioni bilaterali in sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, ha trasmesso al presidente dell'Ecuador, Daniel Noboa, la volontà della Spagna di approfondire le relazioni in materia di sicurezza, sia a livello bilaterale che nel quadro della cooperazione con l'Unione europea. Durante l'incontro avvenuto tra i due leader al Palazzo della Moncloa, Sanchez ha ribadito la sua ferma condanna per gli atti di violenza dei gruppi criminali che si sono verificati recentemente nel Paese latinoamericano, manifestando la sua solidarietà alle vittime e alle loro famiglie, così come "a tutto il popolo fraterno dell'Ecuador". Nell'incontro, Sanchez ha anche trasmesso al presidente ecuadoriano il sostegno della Spagna alle istituzioni democratiche del Paese. Durante la conversazione, i leader hanno anche discusso di sfide comuni, come il cambiamento climatico e la transizione ecologica, con le energie rinnovabili come forza trainante per attrarre investimenti stranieri in entrambi i Paesi. Noboa è in Spagna in occasione dell'inaugurazione della Fiera internazionale del turismo di Madrid (Fitur), di cui l'Ecuador è quest'anno il Paese ospite. (Spm)