Milano: Sala, assegnati oltre sei milioni per accoglienza e sicurezza

- "Ci verranno assegnati 2,2 milioni all’anno per tre anni, quindi 6,6 milioni da spendere sul tema dell’accoglienza e la sicurezza". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine dell'apertura dei lavori del Forum del Welfare, in corso a Milano, annunciando la notizia ricevuta a seguito del tavolo con il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. Il sindaco ha precisato di aver chiesto che "si possano spendere con una certa libertà, perché ad esempio se il vincolo è sulla forza lavoro, di impegnare solo in contratti temporanei allora è difficile". "Abbiamo bisogno di contratti a tempo indeterminato e magari quei fondi pagano i primi due anni", ha aggiunto. Sala ha poi annunciato "un'altra cosa positiva", ovvero "l'arrivo di 150 militari in più in città, con tutti i limiti che sappiamo, ma comunque possono essere utili". Oggi sulla sicurezza "noi dobbiamo lavorare in senso più allargato - ha continuato - perché il tavolo con il ministro Piantedosi e le Città metropolitane è nato per lavorare sulla zona della Stazione Centrale". "Ma le zone da presidiare sono tante quindi ho chiesto di allargare a un po’ di aree critiche", ha concluso. (Rem)