Caso Pozzolo: Borghi (Iv), deputato non abbia paura di dire la verità

- "Pozzolo dica la verità. Non abbia paura di dire lui la verità perché tanto se non la dice lui, verrà fuori comunque. Non abbia paura di Delmastro e del suo giro stretto. Tutti abbiamo capito che Pozzolo ha paura di dire la verità. Quello che non sappiamo è il perché. Coraggio, onorevole Pozzolo. La verità, in una Repubblica democratica, non fa e non deve far paura". Lo scrive sui suoi social il senatore Enrico Borghi, capogruppo al Senato di Italia Viva. (Rin)