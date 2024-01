Germania: Forze armate elaboreranno nuovo piano di difesa in caso di guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate della Germania (Bundeswehr) elaboreranno un nuovo piano di difesa in caso di guerra. È quanto dichiarato dal generale di corpo d'armata André Bodemann, alla guida del Comando territoriale della Bundeswehr. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, il Piano operativo Germania (Oplan) mira “una migliore rete” tra Forze armate, autorità di sicurezza, protezione civile e industrie. Secondo il generale, il progetto determinerà “come procedere insieme in caso di tensioni e difesa”. Bodemann ha aggiunto che l'Oplan “deriva dall'attuale situazione di sicurezza e di minaccia in Germania e in tutta Europa”. Il progetto dovrebbe essere “eseguibile e fattibile, non soltanto una fantasticheria, un concetto teorico, ma veramente qualcosa di tangibile che alla fine può funzionare”. Il documento “top secret” verrà discusso oggi a Berlino dalla Bundeswehr con i rappresentati di alleati della Germania, autorità di polizia, Protezione civile, scienziati e ed esponenti dei settori dell'energia e della logistica. L'Oplan dovrebbe essere pronto “alla fine di marzo”. Come evidenzia “Handelsblatt”, la Germania disporrà “per la prima volta dai tempi della Guerra fredda” di un piano di difesa aggiornato e completo. (segue) (Geb)