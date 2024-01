Germania: Forze armate elaboreranno nuovo piano di difesa in caso di guerra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto ad allora, quando era in prima linea, il Paese si trova nel “settore arretrato” della Nato. Al riguardo, Bodemann ha osservato: “Ciò significa che non mi aspetto una battaglia tra carri armati nella pianura settentrionale della Germania e, si spera, nemmeno uno sbarco di paracadutisti russi”. Il generale ha continuato: “Tuttavia, le nostre infrastrutture critiche, i porti, i ponti, le aziende per l'energia, sono ovviamente minacciate da atti di sabotaggio, forse anche da forze speciali che si sono infiltrate e stanno cercando di distruggere queste infrastrutture critiche”. In questo scenario, la Bundeswehr prevede quattro minacce, “alcune già osservabili, tra cui notizie false e disinformazione”. L’avversario cercherà di influenzare le decisioni del governo federale, l’opinione della popolazione e anche i mezzi di informazione. Inoltre, si prevedono attacchi informatici contro le aziende dell'energia e delle telecomunicazioni. Vi sono poi lo spionaggio e il sabotaggio, attuato da “reparti speciali, forze irregolari” che puntano a “ostacolare o impedire il dispiegamento” delle truppe tedesche. Inoltre, le infrastrutture critiche della Germania potrebbero essere obiettivo di missili balistici e, per tale motivo, la Bundeswehr sta elaborando “uno scudo” a loro protezione. (segue) (Geb)