Germania: Forze armate elaboreranno nuovo piano di difesa in caso di guerra (3)

- A seguito della guerra mossa dalla Russia contro l'Ucraina, le Forze armate tedesche presumono che una parte più ampia dei reparti Nato sarà necessaria per la deterrenza e la difesa sul fianco orientale dell'Alleanza atlantica. Queste truppe non potranno più essere schierate in Germania,la cui sicurezza verrà affidata alle Forze di difesa nazionale, di recente formazione nella Bundeswehr. Al riguardo, Bodemann ha affermato che “sei reggimenti sono attualmente in costituzione”. Sulla base dell'Oplan, verrà determinato quante di queste unità saranno necessarie. In ambito Nato, il compito della Germania sarà mantenere le linee di comunicazione degli alleati e rifornire i convogli in caso di dispiegamento sul fianco orientale. A queste operazioni collaboreranno sia la Protezione civile sia le aziende di logistica, trasporti ed edilizia. Come osservato da Bodemann, in questa prospettiva nell'elaborazione dell'Oplan la Bundeswehr ha attinto anche ai piani della Guerra fredda e degli anni Ottanta. Il generale ha, infine, evidenziato che il piano per la difesa della Germania “mira principalmente alla deterrenza, stiamo facendo qualcosa per prevenire innanzitutto lo scoppio di un conflitto, di una guerra”. (Geb)