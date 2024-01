Israele: Tajani incontra il presidente Herzog a Gerusalemme - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha iniziato questa mattina la sua visita in Israele con un incontro di circa mezz'ora con il presidente israeliano, Isaac Herzog. Nel corso dell’incontro, Tajani ha espresso ancora una volta la sua condanna per l’attacco del movimento islamista palestinese Hamas del 7 ottobre scorso alla popolazione civile israeliana, ribadendo la richiesta del governo italiano di tutelare in ogni modo le vite dei civili palestinesi durante le operazioni militari israeliane nella Striscia di Gaza. “Sosteniamo con forza le azioni del governo israeliano contro le organizzazioni terroristiche e parallelamente vogliamo affrontare con i nostri amici israeliani la preparazione per un ritorno al confronto politico e diplomatico. Dopo le operazioni militari a Gaza, bisognerà individuare immediatamente un percorso politico per evitare che gli attuali scontri possano ripetersi e allargarsi ad altri conflitti nella regione. Ma bisognerà anche avviare il percorso politico che inevitabilmente dovrà portare a una formula indirizzata alla soluzione del due popoli, due Stati", ha affermato il ministro degli Esteri. Tra gli argomenti affrontati con il capo dello Stato israeliano, Tajani ha inoltre evocato la necessità della tutela dei cristiani, sia dei pochi rimasti a Gaza sia dei cittadini arabi cristiani presenti in Cisgiordania. In Israele, il capo della diplomazia incontrerà anche il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, l'omologo Israel Katz e il membro del gabinetto di guerra, Benny Gantz. Tajani sarà il primo membro del governo italiano a incontrarlo ufficialmente. Infine, Tajani ha annunciato che confronterà le idee e le richieste ricevute ieri a Beirut dalle autorità del governo del Libano con la dirigenza israeliana: “Nel sud del Libano è importante mantenere una distanza di sicurezza fra l’esercito di Israele e le formazioni militari di Hezbollah; il negoziato deve procedere nonostante questa fase di guerra a Gaza, vogliamo dare un messaggio a tutte le parti coinvolte in questo scenario: non c’è alternativa a un percorso di pace da avviare immediatamente”. (Res)