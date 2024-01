© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti di oggi a Napoli e in Campania:REGIONEConferenza stampa del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che lancerà una campagna di mobilitazione contro il progetto di autonomia differenziata. Sala De Sanctis di Palazzo Santa Lucia sede Regione Campania in via Santa Lucia 81 - Napoli (ore 10.30).VARIESopralluogo del sottosegretario alla Cultura, Gianmarco Mazzi, per dare seguito al progetto del ministero riguardante la costituzione del "Piccolo coro di Caivano", promosso in collaborazione con Antoniano-Opere Francescane. Saranno presenti, tra gli altri, fra' Giampaolo Cavalli, direttore di Antoniano-Opere Francescane; Fabrizio Palaferri, produttore esecutivo dell'Antoniano dei Frati Minori di Bologna e Fabio Ciciliano, commissario straordinario di Governo per Caivano. La delegazione alle ore 10.30 incontra Don Maurizio Patriciello, nella Chiesa di San Paolo. La visita proseguirà all'Auditorium alle ore 11.30. Alle ore 12.15, è prevista una riunione tecnica alla scuola di teatro 'Dietro le quinte', tra i luoghi individuati per la sede del "Piccolo Coro di Caivano". Al termine, alle ore 13.15 circa, punto stampa. Chiesa di San Paolo - Caivano (ore 10.30).Presidio dei cittadini per protestare contro la chiusura del pronto soccorso dell’ospedale di Boscotrecase. Partecipano il segretario generale Nicola Ricci e la responsabile Cgil dell'area Torrese-Stabiese, Elisa Laudiero. Ospedale “S. Anna e SS. Madonna della Neve” in via Lenza 3 - Boscotrecase (ore 12).Incontro su "Le intelligenze artificiali per le imprese: opportunità, rischi e responsabilità", con, tra gli altri, Costanzo Jannotti Pecci presidente Unione Industriali di Napoli, Maurizio Manfellotto presidente Campania Dih - Rete Confindustria scarl e Luigi Nicolais presidente Cts di Campania Dih e Consigliere dell'Apef. Unione industriali in piazza dei Martiri 58 (ore 15).COMUNEConferenza sulla gestione del patrimonio idrico campano, voluta ed organizzata dalla Società italiana di geologia ambientale - Sigea. Il tema: “L'intelligenza artificiale a supporto della gestione dell’acqua". Interverranno tra gli altri: Gaetano Manfredi, sindaco della Città Metropolitana, Egidio Grasso, presidente dell'Ordine dei Geologi della Campania, Lorenzo Benedetto, presidente della Fondazione Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi, Mauro Grassi direttore Fondazione Earth and water agenda, Gennaro Annunziata presidente Ordine Ingegneri della Provincia di Napoli, Maurizio Montalto presidente Istituto Italiano per gli Studi delle Politiche Ambientali, Stefano Sorvino dell'Arpac direttore generale, Luca Mascolo presidente Ente Idrico Campania. Conclusioni dei lavori a cura di Vera Corbelli segretario generale Autorità di Bacino Distretto Appennino Meridionale. Sala Nugnes del Consiglio comunale in via Verdi 35 - Napoli (ore 9.30).Conferenza stampa di presentazione del III Memorial Pasquale Apicella - Giovanni Vivenzio - Torneo amatoriale di calcio a 8, alla presenza Stefano Spagnuolo vicario del questore di Napoli; Antonio De Jesu assessore alla Sicurezza ed alla legalità del Comune di Napoli, Emanuela Ferrante assessora comunale allo Sport ed alle Pari Opportunità, Vincenza Amato presidente del Consiglio comunale di Napoli, Bruna Fiola presidente della VI Commissione consiliare, Istruzione e cultura, Ricerca scientifica e Politiche sociali della Regione Campania, Sergio Roncelli presidente del Coni Campania, Flavia Matrisciano direttrice della Fondazione Santobono Pausilipon Onlus, Giuseppe Caridi segretario generale provinciale Sindacato italiano appartenenti polizia di stato di Napoli e Massimiliano Fenza del comitato organizzatore. Sala dei Baroni del Maschio Angioino - Napoli (ore 10.30).Convegno su "Linguaggio e violenza di genere. Tecniche di prevenzione nei rapporti interpersonali”. L’evento è stato organizzato dal Consiglio ordine avvocati di Napoli, dall'Ordine degli psicologi della Regione Campania e dall'Istituto di psicologia e psicoterapia relazionale e Familiare, in collaborazione con il Comune di Napoli consigliera Alessandra Clemente.I l convegno si aprirà con la proiezione di Abused Child, cortometraggio di James La Motta.Pan in via dei Mille 60 - Napoli (ore 15).(Ren)