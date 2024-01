Namibia: presidente Geingob vola negli Usa per sottoporsi a cure contro il cancro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Namibia, Hage Geingob, sta volando negli Stati Uniti per ricevere cure mediche "specializzate" contro il cancro. Lo ha reso noto il suo ufficio in un comunicato, precisando che l'82enne capo dello Stato si sottoporrà a una "nuova terapia" negli Usa per una settimana, prima di tornare in Namibia per proseguire il trattamento. Durante la sua assenza il vicepresidente Nangolo Mumba fungerà da presidente ad interim. Ciò avviene meno di una settimana dopo che l'ufficio presidenziale ha dichiarato che i test medici hanno evidenziato delle "cellule cancerose" sul corpo di Geingob. Le preoccupazioni per la salute del presidente sono aumentate negli ultimi mesi. Geingob dovrebbe dimettersi alla fine dei suoi due mandati entro la fine dell'anno. In una dichiarazione diffusa martedì scorso la vicepresidente del partito al governo Swapo, Netumbo Nandi-Ndaitwah, ha detto che Geingob è di "buon umore" e sta ricevendo "buone cure mediche", e ha fatto appello ai namibiani affinché permettano al presidente e alla sua famiglia di concentrarsi sul suo processo di recupero e guarigione senza speculazioni. Il suo ufficio non ha fornito ulteriori dettagli sulle condizioni di Geingob, ma ha affermato che il presidente continuerà a svolgere le sue funzioni presidenziali. Geingob ha subito un'operazione all'aorta l'anno scorso, mentre nel 2014 ha rivelato di essere sopravvissuto al cancro alla prostata. A novembre si terranno le elezioni presidenziali e parlamentari in Namibia. La Swapo, al potere dall’indipendenza nel 1990, ha già scelto Nandi-Ndaitwah - che attualmente ricopre l'incarico di vicepremier - come candidata presidenziale. In caso di vittoria, diventerebbe la prima presidente donna del Paese. (Res)