Gaza: Qatar conferma impegno a continuare mediazione per un cessate il fuoco

- Il Qatar ha affermato il suo fermo impegno a continuare gli sforzi di mediazione con i suoi partner per raggiungere un cessate il fuoco permanente e immediato tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas nella Striscia di Gaza, garantire la protezione dei civili e fornire aiuti umanitari. È quanto emerge dalla dichiarazione rilasciata a New York dalla rappresentante permanente dello Stato del Qatar presso le Nazioni Unite, Alya Ahmed Saif Al Thani, durante la sessione del Consiglio di sicurezza dell'Onu sulla costruzione e il mantenimento della pace attraverso approcci globali. La rappresentante qatariota ha sottolineato l'importanza di non trascurare la "situazione instabile" in Medio Oriente, in particolare la guerra a Gaza, ribadendo l'invito del Qatar al Consiglio di sicurezza ad adempiere alle proprie responsabilità e attuare le risoluzioni internazionali. (Res)