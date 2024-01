Roma: incidente stradale a Villaggio Prenestino, 2 morti, 4 persone gravemente ferite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tragedia nel quartiere Villaggio Prenestino di Roma. Due persone sono morte a seguito di un incidente stradale avvenuto ieri sera in via Fosso dell’Osa, all’altezza del civico 334. È successo intorno alle ore 21:30, quando un’auto, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo ed è finita prima contro un albero e poi contro un altro veicolo in sosta. A bordo dell’auto, una Smart Four Four, viaggiavano sei uomini di nazionalità egiziana. A seguito dell’impatto due persone, uno di 46 e uno di 20 anni, hanno perso la vita. Gli altri quattro sono stati trasportati in codice rosso in vari ospedali capitolini. Sono in corso le indagini da parte degli agenti del gruppo Tiburtino della polizia locale per ricostruire la dinamica dei fatti e per accertare l’identità delle persone a bordo, in quanto prive di documenti.(Rer)