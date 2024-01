Laos: a Vientiane la riunione dei ministri del Turismo dell’Asean

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è aperta oggi a Vientiane, sotto la presidenza del Laos, la 27ma riunione dei ministri del Turismo dell’Asean (Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico). La ministra laotiana dell’Informazione, della cultura e del turismo, Suanesavanh Viyaket, ha spiegato in apertura dell’incontro che si farà il punto sul piano strategico per il periodo 2016-2025 e che saranno esaminati i rapporti di organizzazioni internazionali e organizzazioni legate all’Asean. In giornata è in agenda anche l’undicesima riunione dei ministri del Turismo Asean-India. I lavori proseguiranno anche domani. Nella seconda giornata è prevista anche la 23ma ministeriale Asean-Russia. (segue) (Fim)