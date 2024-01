Russia: Patrushev, possibili nuove "provocazioni" occidentali contro nostro Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La probabilità di "provocazioni" contro la Russia dovute alle sconfitte occidentali in Ucraina è molto elevata. Lo ha dichiarato in un'intervista all'agenzia di stampa "Ria Novosti" il direttore del Servizio dell'intelligence straniero della Russia (Svr), Sergej Naryshkin. "Gli Stati Uniti, il Regno Unito e i loro alleati sono pronti ad andare alle provocazioni più nefaste per cambiare il corso degli eventi a loro favore", ha detto Naryshkin. "Ricordiamo almeno il Boeing malese abbattuto dalle forze armate ucraine o la disgustosa provocazione a Bucha di cui hanno cercato di incolpare la Russia. Ricordiamo l'aprile del 2022, quando un attacco missilistico fu lanciato contro la stazione ferroviaria di Kramatorsk e l'Occidente incolpò immediatamente la Russia per questo, anche se divenne rapidamente chiaro che questo missile apparteneva alle forze armate ucraine", ha proseguito il funzionario. (Rum)