Tunisia: tre nuovi ministri e sottosegretari prestano giuramento dal presidente Saied

- Tre nuovi ministri e sottosegretari hanno prestato giuramento in Tunisia al palazzo di Cartagine, sede dell’amministrazione presidenziale, davanti al capo dello Stato, Kais Saied, dopo la nomina di ieri. Si tratta di Feriel Ouerghi, nominato ministro dell'Economia e della Pianificazione; Fatma Thabet, ministro dell'Industria; Lotfi Dhiab, ministro del Lavoro e della Formazione professionale; Samir Abdel Hafidh, sottosegretario al ministero dell'Economia per la Pianificazione responsabile delle piccole e medie imprese; Wael Chouchène, sottosegretario al ministero dell'Industria per la transizione energetica; e Riadh Choud, sottosegretario presso il ministero dell'Occupazione e della Formazione professionale responsabile delle imprese private. La cerimonia è stata trasmessa in un breve video diffuso dalla presidenza sui propri canali social istituzionali. Il presidente Saied aveva già licenziato Nasreddine Nsibi, ministro del Lavoro, nel febbraio 2023, Neila Nouira Gonji, ministro dell'Industria il 4 maggio 2023, mentre Samir Said, ministro dell'Economia, era stato sollevato dalle sue funzioni lo scorso mese di ottobre. (Tut)