Nigeria: otto morti in violenze intercomunitarie nell'Altopiano, moschee e chiese date alle fiamme

- Almeno otto persone sono morte nelle violenze scoppiate nella città di Mangu, nello Stato dell'Altopiano centrale della Nigeria, in seguito ad una lite seguita ad un furto di bestiame. Secondo quanto riferito dai media locali, gli scontri hanno coinvolto persone dei gruppi etnici fulani e mwagaful - in conflitto per l'accesso alle risorse - nonostante il governatore statale abbia imposto un coprifuoco di 24 ore. Nelle violenze sono state inoltre date alle fiamme sei moschee e due chiese. Secondo i testimoni, tutto è iniziato dopo che alcuni ladri armati hanno tentato di rubare il bestiame appartenente alla comunità fulani. La regione centrale della Nigeria è soggetta a tensioni intercomunitarie che spesso sfociano in violenza religiosa ed etnica. L'Altopiano è infatti il punto in cui il nord, a maggioranza musulmana, incontra il sud a maggioranza cristiana e molte comunità sono miste. Più di 100 persone hanno perso la vita in violenze simili avvenute nello Stato durante il periodo natalizio. Gli scontri a Mangu non sembrano invece essere collegati ai disordini politici a cui si è assistito martedì a Jos, la capitale statale, quando la polizia ha sparato gas lacrimogeni contro alcuni politici che cercavano di ottenere l'accesso all'assemblea statale locale per protestare contro la loro estromissione da parte di un tribunale che definito illegale la loro elezione. (Res)