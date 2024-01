Giornata memoria: ambasciata a Helsinki, proiezione docu-dramma "Gli studenti della Umberto Primo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della ricorrenza del Giorno della Memoria l’ambasciatore d’Italia in Finlandia, Sergio Pagano, ha partecipato il 24 gennaio alla proiezione de “Gli studenti della Umberto Primo”, docu-dramma diretto da Alessandra Maioletti che narra le vicende di nove giovani ebrei che studiavano presso la scuola italiana Umberto I a Salonicco, in Grecia, durante il periodo dell’occupazione nazista. La narrazione del docu-dramma è rafforzata dalle testimonianze di Alberto Modiano e Drita Giomo, che furono testimoni oculari di quegli eventi. L’evento, a ingresso libero e ospitato presso la Eurooppasali di Helsinki, è stato co-organizzato dall’Istituto italiano di cultura di Helsinki. La proiezione è stata introdotta dai saluti dell’ambasciatore Pagano e degli ambasciatori di Germania e di Grecia.(Res)