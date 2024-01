Russia: Naryshkin, non rinunciamo agli obiettivi dell'operazione speciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia non rinuncerà agli obiettivi dell'operazione militare speciale in Ucraina nonostante le pressioni della Nato. Ad affermarlo in un'intervista all'agenzia di stampa "Ria Novosti" è stato il direttore del Servizio dell'intelligence straniero della Russia (Svr), Sergej Naryshkin. "Gli occidentali sottolineano la loro volontà di combattere (...) nella speranza di influenzare la Russia, in modo che il Paese e la sua leadership politica abbandonino i loro piani e gli obiettivi dell'operazione militare speciale (...). Ma né la Russia né la sua leadership abbandoneranno i loro obiettivi", ha detto Naryshkin. Secondo l'esponente del governo, l'Occidente sta conducendo "una guerra ibrida di informazioni" contro Mosca, parlando dei presunti piani della Russia di attaccare altri Stati della Nato. (Rum)